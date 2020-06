Οριστικό: Τζάμπολ στις 30 Ιουλίου στο ΝΒΑ!

Στην τελική ευθεία για την επανέναρξή του μπήκε το ΝΒΑ!

Η λίγκα με την Ένωση Παικτών εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση, με την οποία ενημερώνουν πως καταρτίστηκε το πλήρες το πλάνο για τη συνέχεια της σεζόν, με το πρώτο τζάμπολ να γίνεται στις 30 Ιουλίου, στο Ορλάντο.

Τα τρία γήπεδα που θα φιλοξενήσουν τους αγώνες των 22 ομάδων θα είναι τα Arena, Field House και Visa Athletic Center. Αφού διεξαχθούν τα οκτώ ματς της κανονικής περιόδου και ξεκαθαρίσουν οι 16 ομάδες των playoffs, θα ακολουθήσουν τα παιχνίδια της επόμενης φάσης με την κλασική τους μορφή και σειρές των best-of-seven, με το χρονοδιάγραμμα να θέλει την ολοκλήρωση και των Τελικών του ΝΒΑ το αργότερο μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.

Το ποστ:

The NBA and @TheNBPA just announced that they have formally finalized a “comprehensive” plan for the July 30 restart of the 2019-20

— Marc Stein (@TheSteinLine) June 26, 2020