Οπαδός πήδηξε στο ποτάμι, χωρίς να ξέρει την ισοφάριση στο 90+7′

H Νότιγχαμ Φόρεστ έφτασε κοντά στη νίκη απέναντι στην Ντέρμπι για την 41η αγωνιστική της Championship, όμως εκείνη δεν ήρθε ποτέ. Η ομάδα του Λαμουσί ήταν μπροστά με 1-0, αλλά υπέστη ένα μίνι-σοκ στο 90+7, όταν οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν με τον Μάρτιν.

Ωστόσο, ένας οπαδός της Νότιγχαμ βιάστηκε να πανηγυρίσει με την αστυνομία της πόλης να αποκαλύπτει μία απίστευτη ιστορία. Συγκεκριμένα ο φίλος των Reds βούτηξε στο κανάλι για να πανηγυρίσει την διαφαινόμενη νίκη. Βέβαια, δεν γνώριζε το τελικό αποτέλεσμα, αφού η Ντέρμπι κατάφερε να ισοφαρίσει στις καθυστερήσεις, προς μεγάλη απογοήτευσή του.

Το μήνυμα της αστυνομίας της πόλης:

Officers attended a report of persons in the canal opposite Nottingham station. A Forest fan had jumped in to celebrate a win over local rivals, unaware of the late equaliser ⚽️ #wounded https://t.co/SIdniwNCOS

— BTP Nottinghamshire (@BTPNotts) July 4, 2020