Ονειρεύεται την κορυφή της Κύπρου με τον Ολυμπιακό

Πολύ υψηλές βλέψεις έχει ο Τζίνο φαν Κέσελ.

Ο 27χρονος ακραίος επιθετικός από το Κουρασάο που ανακοίνωσε χθες ο Ολυμπιακός, ενημέρωσε τους διαδικτυακούς του φίλους για τη μεταγραφή του, σημειώνοντας στην ανάρτησή του πως ανυπομονεί να αναρριχηθεί με τους μαυροπράσινους στην κορυφή του κυπριακού ποδοσφαίρου!

«Είμαι πολύ χαρούμενος που ανακοινώνω ότι ο Ολυμπιακός κι εγώ έχουμε συμφωνήσει για διετές συμβόλαιο. Δεν μπορώ να περιμένω να αρχίσω να παίζω σε αγώνες με την ομάδα και να αναρριχηθούμε στην κορυφή της Κύπρου» γράφει ο φαν Κέσελ, που την περσινή σεζόν κατέγραψε με την Τρέντσιν στη Σλοβακία 27 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με επτά γκολ και 13 ασίστ.

D O N E D E A L 📝

I’m happy to announce that olympiakosnicosiafc and I have agreed on a two year deal. Can’t wait to start playing games with the team and grow to the top of Cyprus! @ Nicosia, Cyprus https://t.co/YvxcAI5nl1

— Gino van kessel (@Ginovankessel) July 20, 2020