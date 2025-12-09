ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η αποστολή της Ομόνοιας για Βιέννη

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η αποστολή της Ομόνοιας για Βιέννη

Η Ομόνοια ενημερώνει για την αποστολή του αγώνα με την Ραπίντ στη Βιέννη

Πιο κάτω παραθέτουμε πληροφορίες για την αποστολή της ομάδας μας στην Αυστρία ενόψει της αναμέτρησης (11/12, 22:00) με την SK Rapid Wien.

Πρόγραμμα

10.12.25, 10:00 | Αναχώρηση από αεροδρόμιο Λάρνακας

10.12.25, 13:30 | Άφιξη στην Αυστρία

10.12.25, 20:10 | Συνέντευξη Τύπου ΟΜΟΝΟΙΑΣ στο «Weststadion»

10.12.25, 21:00 | Προπόνηση στο «Weststadion» (ανοικτή 15 λεπτά για τα ΜΜΕ)

11.12.25, 22:00 | SK RAPID WIEN – ΟΜΟΝΟΙΑ

12.12.25, 17:00 | Αναχώρηση από την Αυστρία

12.12.25, 20:10 | Άφιξη στο αεροδρόμιο Λάρνακας

Η αποστολή αποτελείται από τους ακόλουθους ποδοσφαιριστές: Φαμπιάνο, Ουζόχο, Κυριακίδης, Αγκουζούλ, Παναγιώτου, Σίμιτς, Κωνσταντινίδης, Κουλιμπαλί, Κίτσος, Ντιουνκού, Μασούρας, Μάριτς, Κούσουλος, Π. Ανδρέου, Άιτινγκ, Εράκοβιτς, Εβάντρο, Ε. Ανδρέου, Χατζηγιοβάνης, Σεμέδο, Παναγή, Γιόβετιτς, Νεοφύτου.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η ΑΕΚ κατέθεσε αγωγή 800.000 ευρώ κατά της ΕΠΟ και του Γκαγκάτση

Ελλάδα

|

Category image

Ο ξεχωριστός λόγος που έμεινε εκτός αποστολής ο Χαμάς

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Έβαλε υπογραφή ο Εβάντρο!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Μπαρτσελόνα: Στην αποστολή για πρώτη φορά μετά από 205 μέρες ο Τερ Στέγκεν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ντόρτμουντ: Ζητά 90 εκατ. ευρώ για τον Αντεγέμι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παρί: Χωρίς Ντεμπελέ και Σεβαλιέ στο Μπιλμπάο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φόβοι στον Άρη για Φαμπιάνο: Ορατό το ενδεχόμενο για χειρουργείο!

Ελλάδα

|

Category image

Η αποστολή της Ομόνοιας για Βιέννη

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Επιτροπή Δεντολογίας: Αυτεπάγγελτη έρευνα για το Δόξα - Αχυρώνας/Ονήσιλος

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Η... μοναχική φωτογραφία του Σαλάχ μετά τον χαμό

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με φάρο το περσινό για την πρώτη φορά

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Τσάμπι Αλόνσο για το μέλλον του: «Είμαι προετοιμασμένος για τα πάντα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Δένει» Εβάντρο η Ομόνοια!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΑΕΚ: Το πρόγραμμα για Σουηδία

ΑΕΚ

|

Category image

Φανούριος: «Σοβαρό μυικό πρόβλημα ο Μάρκοβιτς, θέλουμε περισσότερη συνέπεια στα αποτελέσματα»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Διαβαστε ακομη