Η αποστολή της Ομόνοιας για Βιέννη
Η Ομόνοια ενημερώνει για την αποστολή του αγώνα με την Ραπίντ στη Βιέννη
Πιο κάτω παραθέτουμε πληροφορίες για την αποστολή της ομάδας μας στην Αυστρία ενόψει της αναμέτρησης (11/12, 22:00) με την SK Rapid Wien.
Πρόγραμμα
10.12.25, 10:00 | Αναχώρηση από αεροδρόμιο Λάρνακας
10.12.25, 13:30 | Άφιξη στην Αυστρία
10.12.25, 20:10 | Συνέντευξη Τύπου ΟΜΟΝΟΙΑΣ στο «Weststadion»
10.12.25, 21:00 | Προπόνηση στο «Weststadion» (ανοικτή 15 λεπτά για τα ΜΜΕ)
11.12.25, 22:00 | SK RAPID WIEN – ΟΜΟΝΟΙΑ
12.12.25, 17:00 | Αναχώρηση από την Αυστρία
12.12.25, 20:10 | Άφιξη στο αεροδρόμιο Λάρνακας
Η αποστολή αποτελείται από τους ακόλουθους ποδοσφαιριστές: Φαμπιάνο, Ουζόχο, Κυριακίδης, Αγκουζούλ, Παναγιώτου, Σίμιτς, Κωνσταντινίδης, Κουλιμπαλί, Κίτσος, Ντιουνκού, Μασούρας, Μάριτς, Κούσουλος, Π. Ανδρέου, Άιτινγκ, Εράκοβιτς, Εβάντρο, Ε. Ανδρέου, Χατζηγιοβάνης, Σεμέδο, Παναγή, Γιόβετιτς, Νεοφύτου.