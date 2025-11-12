Απόλυτος στόχος το 3Χ3 για πολλούς λόγους

Στην Ομόνοια θα εκμεταλλευτούν αυτό το διάστημα της διακοπής του πρωταθλήματος προκειμένου να ανασυνταχθούν ενόψει της τελικής ευθείας του πρώτου γύρου. Το πρόγραμμα των πρασίνων μέχρι και την έναρξη του δεύτερου γύρου περιλαμβάνει την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Απόλλωνα και τα παιχνίδια με την Ομόνοια Αραδίππου και τον Ολυμπιακό. Ο ξεκάθαρος στόχος του τριφυλλιού είναι το 3Χ3, το οποίο δεδομένα θα διατηρήσει την ομάδα στην κορυφή της βαθμολογίας.

Από εκεί και πέρα, οι ομάδες που διεκδικούν μαζί με την Ομόνοια το φετινό πρωτάθλημα έχουν, είτε παιχνίδια μεταξύ τους, είτε άλλες δύσκολες αναμετρήσεις με ομάδες που είναι πιο κάτω στη βαθμολογία. Για παράδειγμα, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής. όταν η ομάδα του Μπεργκ θα πάει να παίξει στο «Αλφαμέγα» με τον Απόλλωνα, θα διεξαχθεί το Πάφος FC - Άρης, ενώ ο ΑΠΟΕΛ θα φιλοξενήσει την ΑΕΛ.

Για την 12η αγωνιστική η Ομόνοια έχει θεωρητικά εύκολο έργο αφού θα αντιμετωπίσει την Ομόνοια Αραδίππου εντός έδρας. Τότε, το ΑΠΟΕΛ θα πάει να παίξει με την Ανόρθωση εκτός έδρας. Τέλος, τη 13η και τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου, η Ομόνοια θα φιλοξενηθεί τυπικά από τον Ολυμπιακό στο ΓΣΠ ενώ ο ΑΠΟΕΛ θα παίξει με τον Άρη.

Γίνεται λοιπόν αντιληπτό πως αν οι πράσινοι κερδίσουν και τα τρία παιχνίδια που ακολουθούν, τότε όχι μόνο θα μείνουν στην πρώτη θέση, αλλά θα αυξήσουν και τη διαφορά από τις ομάδες που τους ακολουθούν. Κυρίως από τον Άρη, την Πάφος FC και τον ΑΠΟΕΛ.