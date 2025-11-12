ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Απόλυτος στόχος το 3Χ3 για πολλούς λόγους

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Απόλυτος στόχος το 3Χ3 για πολλούς λόγους

H ευεργετική διακοπή και το πρόγραμμα που ακολουθεί για την Ομόνοια

Στην Ομόνοια θα εκμεταλλευτούν αυτό το διάστημα της διακοπής του πρωταθλήματος προκειμένου να ανασυνταχθούν ενόψει της τελικής ευθείας του πρώτου γύρου. Το πρόγραμμα των πρασίνων μέχρι και την έναρξη του δεύτερου γύρου περιλαμβάνει την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Απόλλωνα και τα παιχνίδια με την Ομόνοια Αραδίππου και τον Ολυμπιακό. Ο ξεκάθαρος στόχος του τριφυλλιού είναι το 3Χ3, το οποίο δεδομένα θα διατηρήσει την ομάδα στην κορυφή της βαθμολογίας.

Από εκεί και πέρα, οι ομάδες που διεκδικούν μαζί με την Ομόνοια το φετινό πρωτάθλημα έχουν, είτε παιχνίδια μεταξύ τους, είτε άλλες δύσκολες αναμετρήσεις με ομάδες που είναι πιο κάτω στη βαθμολογία. Για παράδειγμα, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής. όταν η ομάδα του Μπεργκ θα πάει να παίξει στο «Αλφαμέγα» με τον Απόλλωνα, θα διεξαχθεί το Πάφος FC - Άρης, ενώ ο ΑΠΟΕΛ θα φιλοξενήσει την ΑΕΛ.

Για την 12η αγωνιστική η Ομόνοια έχει θεωρητικά εύκολο έργο αφού θα αντιμετωπίσει την Ομόνοια Αραδίππου εντός έδρας. Τότε, το ΑΠΟΕΛ θα πάει να παίξει με την Ανόρθωση εκτός έδρας. Τέλος, τη 13η και τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου, η Ομόνοια θα φιλοξενηθεί τυπικά από τον Ολυμπιακό στο ΓΣΠ ενώ ο ΑΠΟΕΛ θα παίξει με τον Άρη.

Γίνεται λοιπόν αντιληπτό πως αν οι πράσινοι κερδίσουν και τα τρία παιχνίδια που ακολουθούν, τότε όχι μόνο θα μείνουν στην πρώτη θέση, αλλά θα αυξήσουν και τη διαφορά από τις ομάδες που τους ακολουθούν. Κυρίως από τον Άρη, την Πάφος FC και τον ΑΠΟΕΛ.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Πολύ κοντά στην ανανέωση με τη Μίλαν ο Μόντριτς»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έχει τα κότσια η ΑΕΚ;

ΑΕΚ

|

Category image

Τεχνικός διευθυντής στις μικρές Εθνικές ομάδες ο Κώστας Τσάνας

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Ο Μπαπέ πιo... δίκαια ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Απόλυτος στόχος το 3Χ3 για πολλούς λόγους

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ο 40χρονος Λούκας Ποντόλσκι δεν σκέφτεται ν' αποσυρθεί

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΕΚΤΑΚΤΟ: Ταρακουνήθηκε η Κύπρος - Σεισμός αισθητός σε ολόκληρο το νησί

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Σοκ στο παγκόσμιο ποδόσφαριο: Κατέρρευσε σε προπόνηση ο Όσκαρ - Στη ΜΕΘ ο πρώην αστέρας της Τσέλσι

Category image

Πώς αντιδράει ο Ομοσπονδιακός τεχνικός για τις «κρούσεις» από αλλού

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ξεκίνησαν οι εγγραφές για το 4ο Valencia C.F. Elite Camp

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Aπειλούν την ΚΟΠ με αφορμή το Δόξα-Αχυρώνας/Ονήσιλος

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Stoiximan: Super Ενισχυμένες Αποδόσεις στο Ολυμπιακός Πειραιώς - Ζαλγκίρις

EUROLEAGUE

|

Category image

Οι πέντε δυσαρεστημένοι παίκτες από τον Αλόνσο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Tα ακούει ο πρώην αλλά δεν απαλλάσσεται ο νυν

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Στο τέλος είναι αλλιώς!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη