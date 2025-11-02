ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δεν ήταν τυχαία η δήλωση Μπεργκ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Ο Νορβηγός ρωτήθηκε για τους τραυματισμούς των Αγκουζούλ και Φαμπιάνο μετά το τέλος του αγώνα με την ΕΝΠ στο «Τάσος Μάρκου».

Ο Χένινγκ Μπεργκ στο flash interview της Cytavision σημείωσε χαρακτηριστικά: «Έχουμε αρκετές επιλογές».

Η αλήθεια είναι πως δεν ήταν τυχαία αυτή η δήλωση του Νορβηγού ο οποίος ήθελε προφανώς να στείλει ένα μήνυμα πως όλοι οι ποδοσφαιριστές του μπορούν να καλύψουν τα κενά που δημιουργούν οι απουσίες των λεγόμενων βασικών.

Ο Μπεργκ πιστεύει σε όλο το ρόστερ που έχει στη διάθεσή του γνωρίζοντας πως ο δρόμος είναι μακρύς έως το τέλος της σεζόν και όλοι, ανά πάσα στιγμή, πρέπει να είναι έτοιμοι να αρπάξουν τις ευκαιρίες που θα τους δοθούν.

 

 

Διαβαστε ακομη