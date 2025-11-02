Ξεπέρασε μπαμ - μπαμ το 24/25, θα ξεπεράσει το 23/24

Ο Βέλγος επιθετικός των πρασίνων έχει πάρει μπρος βρίσκοντας άλλο ένα γκολ στο παιχνίδι με την ΕΝΠ στο «Τάσος Μάρκου».

Η επίδοση των τεσσάρων γκολ Νοέμβριο μήνα, είναι αρκετή για τον ίδιο για να ξεπεράσει κιόλας την περσινή του. Συγκεκριμένα, την σεζόν 2024-2025, ο Μαέ σκόραρε 3 γκολ.

Τώρα, το στοίχημα είναι σπάσει το ρεκόρ της σεζόν 2023-2024. Τότε, βρήκε δίκτυα έξι φορές.

Η αλήθεια είναι πως με τις εμφανίσεις του έως τώρα, δεν θα αργήσει να γίνει κι αυτό.

ΑΨ