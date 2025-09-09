Tα συμφώνησαν Ομόνοια και Τάνκοβιτς

Tο φλερτ των τελευταίων ημερών φαίνεται ότι καταλήγει και σε… γάμο. Ο λόγος για τις επαφές Ομόνοιας και Τάνκοβιτς, με τις τελευταίες πληροφορίες να φανερώνουν ότι υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Εξ όσων φαίνεται, αυτό που απομένει για να αλλάξει ποδοσφαιρική στέγη ο Σουηδός είναι να υπάρξει τελεσίδικη κατάληξη και στην σχέση του με την Πάφο FC.

Θυμίζουμε ότι ο Τάνκοβις μετράει τρία χρόνια στην παφιακή ομάδα, στην οποία ήταν εκ των πρωταγωνιστών στις επιτυχίες που κατέγραψε σε αυτό το διάστημα.