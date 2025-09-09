Κουλιμπαλί: «Να κερδίσω κάποιο τρόπαιο εδώ»

Αναλυτικά:

Είμαστε χαρούμενοι που θα σε έχουμε εδώ για τα επόμενα τρία χρόνια. Πρώτα συναισθήματα μετά την υπογραφή του νέου σου συμβολαίου;

Είμαι χαρούμενος που υπέγραψα για ακόμη τρία χρόνια και ελπίζω να κερδίσουμε κάτι μέσα σε αυτό το διάστημα.

Είσαι ήδη τρία χρόνια εδώ στην ΟΜΟΝΟΙΑ. Τι κρατάς; Ποιες είναι οι καλύτερες αναμνήσεις;

Οι καλύτερες αναμνήσεις ίσως να είναι από το τελευταίο παιχνίδι που κάναμε στην Ευρώπη. Ήταν πολύ ωραίο συναίσθημα. Το παιχνίδι ήταν δύσκολο, επίσης οι συνθήκες δεν ήταν εύκολες, έτσι θα πω ότι αυτό το παιχνίδι ήταν η καλύτερή μου ανάμνηση.

Είσαι ένας από τους αρχηγούς της ομάδας. Πώς φαντάζεσαι αυτά τα τρία χρόνια που έρχονται; Τι θέλεις να πετύχεις;

Θέλω να κερδίζω. Αυτό είναι που θέλω. Δουλεύω γι’ αυτό, κάνω τα πάντα γι’ αυτό. Ελπίζω όλοι οι ποδοσφαιριστές να έχουν την ίδια νοοτροπία. Εγώ τα επόμενα χρόνια θέλω να κερδίσω κάποιο τρόπαιο εδώ, κάτι που δεν συνέβη μέχρι στιγμής και θα δουλέψω γι’ αυτό.

Θεωρώ πως και οι φίλαθλοί μας θα είναι χαρούμενοι με αυτή την εξέλιξη. Θέλουμε ένα μήνυμα γι’ αυτούς;

Είμαι πολύ χαρούμενος που παραμένω στην ομάδα. Ελπίζω να συνεχίσουν να έρχονται στο γήπεδο όπως στον αγώνα για το Κόνφερενς Λιγκ. Θα είναι μία δύσκολη σεζόν γιατί υπάρχουν πολλές καλές ομάδες και ποδοσφαιριστές στην Κύπρο. Το επίπεδο ανεβαίνει κάθε χρόνο και ελπίζω να μας σπρώξουν για να πετύχουμε τον στόχο μας.

Δείτε το βίντεο: