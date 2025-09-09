ΦΩΤΟ: «Έδεσε» Κουλιμπαλί η Ομόνοια!

Σενού Κουλιμπαλί... 2028 στην Ομόνοια - Οι πράσινοι ανακοίνωσαν την ανανέωση την συνεργασία τους με τον έμπειρο στόπερ

Αναλυτικά:

«Για ακόμη μια τριετία ποδοσφαιριστής της ΟΜΟΝΟΙΑΣ παραμένει ο Σενού Κουλιμπαλί καθώς έχουμε καταλήξει σε συμφωνία για επέκταση της μεταξύ μας συνεργασίας μέχρι τον Μάιο του 2028!

Ο Σενού διανύει την 3η του χρονιά ως ποδοσφαιριστής της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και σε αυτό το χρονικό διάστημα με την παρουσία του εντός και εκτός γηπέδων έχει συνδέσει το όνομά του με τον Σύλλογο, έγινε εκ των αρχηγών της ομάδας και έχει αγαπηθεί από τον κόσμο μας.

Φόρεσε σε 91 αγώνες τη φανέλα με το τριφύλλι στο στήθος, πανηγύρισε δύο προκρίσεις στο League Phase του UEFA Conference League, έχει σκοράρει οκτώ φορές, ενώ στα αξιοσημείωτα καταγράφεται το γεγονός πως φιγουράρει στην 7η θέση των σκόρερ της ΟΜΟΝΟΙΑΣ στις Ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Συγχαίρουμε τον Σενού για την ανανέωση του συμβολαίου του και του ευχόμαστε ακόμη περισσότερες επιτυχίες».