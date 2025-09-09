Το φινάλε φέρνει αλλαγές

Τόσο με παίκτες που θα περάσουν το κατώφλι του «Ηλίας Πούλλος» όσο και ποδοσφαιριστές που θα πουν... αντίο. Οι αποχωρήσεις όμως θα καθορίσουν και τις προσθήκες.

Στο πρώτο μέτωπο, η συμμετοχή του Φαμπιάνο με την Εθνική Κύπρου άνοιξε θέση στον Κατάλογο Α και γίνεται σκέψη για απόκτηση ποδοσφαιριστή που θα παίζει στον μεσοεπιθετικό χώρο. Έχει μάλιστα γίνει προεργασία από την ομάδα προγραμματισμού για κάθε ενδεχόμενο και αυτό που τονίζεται είναι ότι ανάλογα με το πώς θα κυλήσουν τα πράγματα θα παρθούν και οι αποφάσεις. Για την περίπτωση Μουαμέρ Τάνκοβιτς, που ακούγεται έντονα, είναι προφανές πως είναι ένας παίκτης που κάνει τη διαφορά και είναι αντιληπτό πως ρίχνονται ματιές. Όμως βολιδοσκοπούνται και άλλοι.

Στο δεύτερο μέτωπο, το ενδιαφέρον για τον Λοΐζο Λοΐζου από ομάδες του εξωτερικού είναι εδώ και καιρό αυξημένο. Είναι όμως μία ιδιάζουσα περίπτωση αφού πρόκειται για ένα βασικό στέλεχος, ο οποίος πάντα επιθυμούσε να κάνει το βήμα μακριά από την Κύπρο και του οποίου το συμβόλαιο ολοκληρώνεται το ερχόμενο καλοκαίρι. Άρα, η Ομόνοια θα τον χάσει τζάμπα από τον Ιανουάριο και μετά αφού θα μπορεί να διαπραγματευτεί τη μεταγραφή του σε όποια ομάδα θέλει. Δεν θα τον δώσει όμως… τζάμπα τώρα, ενώ προτίθεται η διοίκηση να του κάνει πρόταση ανανέωσης με σκοπό να τον κρατήσει στο ρόστερ αφού πρόκειται μία μονάδα πρώτης επιλογής και έναν παίκτη από τα... φυτώριά της.

Ενδιαφέρον από ομάδες υπάρχει και για άλλους παίκτες του ρόστερ που όμως δεν είναι της πρώτης γραμμής και είναι αντιληπτό πως οι χειρισμοί, σε σχέση με την περίπτωση Λοΐζου, θα είναι διαφορετικοί. Το σίγουρο είναι πως η διοίκηση Σταύρου Παπασταύρου καλείται να πάρει σημαντικές αποφάσεις και είναι μία μέρα που θα φέρει εξελίξεις.

Με το βλέμμα στον Ακρίτα

Στην απουσία των διεθνών παικτών, επανήρχισαν χθες οι προπονήσεις στην Ομόνοια. Οι ανάσες ήταν αναγκαίες και πλέον άπαντες στο πράσινο στρατόπεδο επικεντρώνονται στην αναμέτρηση του Σαββάτου με αντίπαλο τον Ακρίτα στο ΓΣΠ (19:00). Αύριο Τετάρτη θα ενσωματωθούν οι διεθνείς με την Εθνική Κύπρου (Φαμπιάνο, Κούσουλος, Παναγιώτου και Λοΐζου), ο Γιόβετιτς (Εθνική Μαυροβουνίου), ενώ η άφιξη του Σεμέδο προγραμματίζεται (Πράσινο Ακρωτήρι) για την Πέμπτη. Μετά το χαστούκι από τον Εθνικό Άχνας είναι μονόδρομος η πρώτη νίκη στον φετινό μαραθώνιο και οι παίκτες του Μπεργκ καλούνται να παρουσιαστούν με μεγάλη σοβαρότητα. Το θετικό για τον Νορβηγό τεχνικό είναι πως όλοι οι παίκτες είναι διαθέσιμοι και το ιατρικό δελτίο είναι άδειο.