Τεστ αντοχών και προοπτικής

Ο Νορβηγός προπονητής εύχεται να επιστρέψουν όλοι οι ποδοσφαιριστές υγιείς από τις υποχρεώσεις τους αφού μπροστά τους οι πράσινοι έχουν ένα ιδιαίτερο απαιτητικό πρόγραμμα. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα το τριφύλλι θα δώσει αρκετούς αγώνες, με αυξημένο βαθμό δυσκολίας. Επομένως, ο Μπεργκ καλείται να κάνει το απαραίτητο ροτέισιον ώστε η ομάδα να είναι ανταγωνιστική και να μην χάνει τη συνοχή της. Συγκεκριμένα, μετά το παιχνίδι με τον Ακρίτα το επόμενο Σάββατο, ακολουθεί στις 17/09 το εξ αναβολής ντέρμπι της πρώτης αγωνιστικής με την ΑΕΚ στο ΓΣΠ και πέντε μέρες αργότερα (22/09) το ντέρμπι με την ΑΕΛ στη Λευκωσία, ενώ έπεται νέα δοκιμασία, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής (28/09), με την Ανόρθωση στο «Αντώνης Παπαδόπουλος». Αμέσως μετά (02/10), η Ομόνοια αρχίζει τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις απέναντι στη Μάιντς στο ΓΣΠ, ενώ ακολουθεί νέο εντός έδρας ντέρμπι στο πρωτάθλημα με τον Άρη (05/10).

Πάντως, η διακοπή του πρωταθλήματος, λόγω εθνικών υποχρεώσεων, δίνει στους νέους ποδοσφαιριστές, Αγκουζούλ, Μαέ και Ανδρέου, τον απαραίτητο χρόνο να προσαρμοστούν καλύτερα στο αγωνιστικό πλάνο του προπονητή. Σε έναν τόσο απαιτητικό μαραθώνιο, ο Μπεργκ θέλει να γίνει αυτό όσο πιο σύντομα γίνεται.