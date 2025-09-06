Η Ιστορία επαναλαμβάνεται-Τρίτο ευρωπαϊκό κεφάλαιο με Ραπίντ για την Ομόνοια

Ενημέρωση από την Ομόνοια σε σχέση με τους αντιπάλους της στην Ευρώπη:

«Για 3η φορά κληρώνεται με τη Ραπίντ Βιέννης η Ομόνοια, όσες φορές κληρώθηκε και με τους Ερυθρό Αστέρα & ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο παρελθόν. Είναι οι ομάδες που έχουμε αντιμετωπίσει τις περισσότερες φορές στην Ευρώπη. Με άλλες 9 ομάδες η Ομόνοια κληρώθηκε δύο φορές. Έτσι, από τους 89 διαφορετικούς πλέον αντιπάλους μας, με τους 12 παίξαμε πάνω από μια φορά».