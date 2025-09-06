Η Ομόνοια ενέταξε στο δυναμικό της ώς τώρα πέντε παίκτες. Την αρχή έκανε ο Τάσος Χατζηγιοβάνης, ακολούθησε η προσθήκη του μέσου Κάρελ Άιτινγκ, μόλις πρόσφατα πήρε τον επιθετικό Ράιαν Μαέ, στη συνέχεια ενένταξε τον αμυντικό Σάαντ Αγκουζούλ, ενώ την περασμένη Τρίτη πήρε τον ακραίο επιθετικό Ευάγγελο Ανδρέου.

Από αυτούς, μόνο ο Κάρελ Άιτινγκ έδειξε να είναι πιο έτοιμος και πήρε φανέλα βασικού σε καθοριστικά ματς της Ευρώπης. Παρ' όλο που θέλει ακόμη λίγο χρόνο για να φτάσει τους υπόλοιπους. Ο τραυματισμός του Χατζηγιοβάνη τον πήρε πίσω και μόλις στο τελευταίο ματς με τον Εθνικό πήρε φανέλα βασικού και έδειξε να μην έχει καλά πατήματα.

Από εκεί και πέρα, ο Μαέ με ένα περίπου ημίωρο δεν μπορεί να κριθεί, ενώ οι άλλοι δύο δεν έχουν δείξει δείγματα γραφής. Ουσιαστικά, τώρα θα φανεί το… νέο αίμα και με την επανέναρξη, όταν η Ομόνοια θα παίζει σε διπλό ταμπλό, θα γίνουν πιο καθοριστικοί στο ρόστερ.

Οι παίκτες και η τεχνική ηγεσία παίρνουν ανάσες και το ραντεβού για την επανέναρξη των προπονήσεων δόθηκε για τη Δευτέρα, έχοντας ωστόσο απουσίες αφού υπάρχουν παίκτες που είναι με τις εθνικές ομάδες.