Δεν «καίγονται», όμως ρίχνονται ματιές

Η απόκτηση του Ευάγγελου Ανδρέου με τη μορφή δανεισμού από την ΑΕΛ ήταν απρόσμενη για τους περισσότερους. Όχι όμως για τους διοικούντες και τους υπεύθυνους προγραμματισμού της Ομόνοιας που, λίγο πριν εκπνεύσει η διορία για την ευρωπαϊκή λίστα (μεσάνυχτα Τρίτης), προχώρησαν στην 5η προσθήκη στο ρόστερ τη φετινή σεζόν. Εμπλουτίστηκε έτσι η γραμμή στα άκρα της επίθεσης, με τους Στεπίνσκι και Μουσιαλόφσκι να μένουν εκτός της ευρωπαϊκής λίστας.

Αυτό που βγαίνει από τα ενδότερα των πρασίνων είναι πως υπάρχει ικανοποίηση για το ρόστερ και τη δομή του. Δεν «καίγονται» για άλλη κίνηση για τον κατάλογο Α αφού έτσι και αλλιώς για έρθει κάποιος θα πρέπει να αποχωρήσει άλλος, όμως ρίχονται... ματιές από τους υπευθύνους. Με το μεταγραφικό παράθυρο να ολοκληρώνεται στις 9 Σεπτεμβρίου, τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί μιας και ίσως έρθουν προτάσεις για ποδοσφαιριστές. Και εφόσον συμβεί αυτό, η λογική λέει πως θα καλυφθούν τα κενά.

Για την ώρα δεν υπάρχει κάποια επίσημη πρόταση στα χέρια των διοικούντων παρά μόνο φημολογία. Τις τελευταίες ώρες ακούγονται «σειρήνες» για Εράκοβιτς, Στεπίνσκι, ενώ για τον Λοΐζου δεν σταμάτησαν ποτέ. Όταν και εφόσον υπάρξει κάποιο επίσημο ενδιαφέρον για παίκτη που θα ικανοποιεί την ομάδα αλλά και τον ίδιο τον παίκτη, τότε, θα εξεταστούν όλα τα δεδομένα.

Ανάσες και από Δευτέρας

Είναι αλήθεια πως ήταν ένα κοπιαστικό διάστημα αυτό από τα μέσα Ιουλίου μέχρι το τέλη Αυγούστου, με συνεχόμενους ευρωπαϊκούς αγώνες που περιλάμβαναν και ταξίδια. Μετά από καιρό λοιπόν οι παίκτες θα πάρουν μεγάλο ρεπό αφού δόθηκαν τρεις μέρες από την τεχνική ηγεσία. Από σήμερα λοιπόν θα είναι άδειο το «Ηλίας Πούλλος» και η επάνοδος στις προπονήσεις θα γίνει τη Δευτέρα. Ουσιαστικά θα αρχίσει η προετοιμασία για τον αγώνα με τον Ακρίτα στο ΓΣΠ το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου. Φυσικά για τους Νικόλα Παναγιώτου, Φαμπιάνο, Λοΐζο Λοΐζου, Ιωάννη Κούσουλο, Στέφαν Γιόβετιτς και Σεμέδο, οι ανάσες δεν θα έρθουν μιας και έχουν υποχρεώσεις με τις Εθνικές τους.