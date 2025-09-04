Η τελευταία μέρα διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας στην Ομόνοια

Ανακοίνωση από την Ομόνοια σε σχέση με τα εισιτήρια διαρκείας:

«Ενημερώνουμε ότι στις 17 Σεπτεμβρίου θα ολοκληρωθεί η διάθεση των Εισιτηρίων Διαρκείας για τη νέα αγωνιστική περίοδο 2025-2026.

Απαραίτητα έγγραφα για την αγορά Εισιτηρίου Διαρκείας

Πολιτική ταυτότητα

Κάρτα Φιλάθλου (ανανεωμένη από τον Ψηφιακό Πολίτη: https://www.digital-citizen.gov.cy/ )

Πιστοποιητικό Γεννήσεως ή Πολιτική Ταυτότητα (για παιδία κάτω των 14 χρονών)

Εισιτήριο Διαρκείας 2024-25 (για περσινούς κατόχους)

Σημεία διάθεσης Εισιτηρίων Διαρκείας

Green Boutique Παπανικολή και Νήσου

Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή | 09:00 – 13:00 και 14:00 – 18:00

Τετάρτη και Σάββατο | 09:00 – 14:00

Green Boutique Λεμεσού

Δευτέρα μέχρι Παρασκευή | 15:00 – 19:00

Online Ticketing: https://omonoia.stadium-360.net/omonoia

*Αναλόγως αγωνιστικού προγράμματος της ομάδας ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές στα ωράρια λειτουργίας των καταστημάτων, οι οποία θα ανακοινώνονται μέσω της επίσημης ιστοσελίδας.

Τι περιλαμβάνει το Εισιτήριο Διαρκείας

Όλους τους εντός έδρας αγώνες της Α’ φάσης του πρωταθλήματος

Όλους τους εντός έδρας αγώνες της Β’ φάσης του πρωταθλήματος

Όλους τους εντός έδρας αγώνες του κυπέλλου (εξαιρείται η ημιτελική φάση και ο τελικός κυπέλλου

Φοιτητικά Εισιτήρια Διαρκείας

Οι φοιτητές θα έχουν την δυνατότητα να αγοράσουν Εισιτήριο Διαρκείας στη Βόρεια κερκίδα, στην τιμή που προσφέρεται το Μαθητικό Εισιτήριο Διαρκείας με την επίδειξη της φοιτητικής τους ταυτότητας ή πρόσφατης βεβαίωσης φοίτησης.

Τρόποι πληρωμής

Μετρητά

Πιστωτική και Χρεωστική κάρτα

Ηλικιακές κατηγορίες Εισιτηρίων Διαρκείας

Κανονικό: 20 – 62 χρόνων

Μαθητικό: 14 – 20 χρόνων

Παιδικό: κάτω των 14 χρόνων

Συνταξιούχοι: 63 χρόνων και άνω»