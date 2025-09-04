ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η τελευταία μέρα διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας στην Ομόνοια

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η τελευταία μέρα διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας στην Ομόνοια

Ενημέρωση από τους πράσινους.

Ανακοίνωση από την Ομόνοια σε σχέση με τα εισιτήρια διαρκείας:

«Ενημερώνουμε ότι στις 17 Σεπτεμβρίου θα ολοκληρωθεί η διάθεση των Εισιτηρίων Διαρκείας για τη νέα αγωνιστική περίοδο 2025-2026.

Απαραίτητα έγγραφα για την αγορά Εισιτηρίου Διαρκείας

Πολιτική ταυτότητα

Κάρτα Φιλάθλου (ανανεωμένη από τον Ψηφιακό Πολίτη: https://www.digital-citizen.gov.cy/ )

Πιστοποιητικό Γεννήσεως ή Πολιτική Ταυτότητα (για παιδία κάτω των 14 χρονών)

Εισιτήριο Διαρκείας 2024-25 (για περσινούς κατόχους)

Σημεία διάθεσης Εισιτηρίων Διαρκείας

 

Green Boutique Παπανικολή και Νήσου

Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή | 09:00 – 13:00 και 14:00 – 18:00

Τετάρτη και Σάββατο | 09:00 – 14:00

Green Boutique Λεμεσού

Δευτέρα μέχρι Παρασκευή | 15:00 – 19:00

Online Ticketing: https://omonoia.stadium-360.net/omonoia

*Αναλόγως αγωνιστικού προγράμματος της ομάδας ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές στα ωράρια λειτουργίας των καταστημάτων, οι οποία θα ανακοινώνονται μέσω της επίσημης ιστοσελίδας.

Τι περιλαμβάνει το Εισιτήριο Διαρκείας

Όλους τους εντός έδρας αγώνες της Α’ φάσης του πρωταθλήματος

Όλους τους εντός έδρας αγώνες της Β’ φάσης του πρωταθλήματος

Όλους τους εντός έδρας αγώνες του κυπέλλου (εξαιρείται η ημιτελική φάση και ο τελικός κυπέλλου

Φοιτητικά Εισιτήρια Διαρκείας

Οι φοιτητές θα έχουν την δυνατότητα να αγοράσουν Εισιτήριο Διαρκείας στη Βόρεια κερκίδα, στην τιμή που προσφέρεται το Μαθητικό Εισιτήριο Διαρκείας με την επίδειξη της φοιτητικής τους ταυτότητας ή πρόσφατης βεβαίωσης φοίτησης.

Τρόποι πληρωμής

Μετρητά

Πιστωτική και Χρεωστική κάρτα

Ηλικιακές κατηγορίες Εισιτηρίων Διαρκείας

Κανονικό: 20 – 62 χρόνων

Μαθητικό: 14 – 20 χρόνων

Παιδικό: κάτω των 14 χρόνων

Συνταξιούχοι: 63 χρόνων και άνω»

 

 

Κατηγορίες

ΑΝΟΡΘΩΣΗΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Θα είναι απόψε το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι του Μέσι με την Αργεντινή;

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Θρίαμβος για την Κύπρο στον διεθνή διαγωνισμό Formula IHU

AUTO MOTO

|

Category image

Ένταση Ρωσίας-Ουκρανίας στην Παρί Σεν Ζερμέν: «Ο Ζαμπάρνι ζήτησε να φύγει ο Σαφόνοφ για να υπογράψει»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι λεπτομέρειες για το Fan Day της ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

Είτε 1η είτε 4η η Εθνική Ελλάδας - Τα σενάρια μετά τη νίκη της Βοσνίας

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Δύο τα κλειδιά για τον επόμενο κόουτς

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Το παζλ του Λοΐζου: Mεταγραφή, ανανέωση ή… Conference League

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Χώρισε τον Γιαμάλ και... τα έφτιαξε με παίκτη της Ρεάλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χατ-τρικ από 16χρονο παίκτη της Ρόμα σε φιλικό

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η τελευταία μέρα διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας στην Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Νίκησε και πέρασε η Βοσνία στέλνοντας σε τελικό… επιβίωσης την Ισπανία-Πρώτη ή τέταρτη η Ελλάδα

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ταπείνωσε την Ισλανδία και... περιμένει για την κατάταξή της η Γαλλία

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Σε δράση οι πράσινοι στο «Ηλίας Πούλλος»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η διακοπή ως… restart

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Τραγωδία στη Βραζιλία: Τερματοφύλακας ποδοσφαίρου σάλας άφησε την τελευταία του πνοή στο γήπεδο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη