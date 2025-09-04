Η κουβέντα για Στεπίνσκι και οι επόμενοι

Εκτός λίστας είναι και ο έτερος Πολωνός, Ματέους Μουσιαλόφσκι. Από την άλλη, ο νεοαποκτηθείς Άγγελος Ανδρέου συμπεριλήφθηκε κανονικά, όπως και ο Ράιαν Μαέ. Ο Χένινγκ Μπεργκ αισθάνεται ασφαλής, σε ό,τι έχει να κάνει με τα παιχνίδια του Conference League, έχοντας μαζί του τους Γιόβετιτς, Μαέ και Νεοφύτου. Από εκεί και πέρα το θέμα Στεπίνσκι έχει διάφορες διαστάσεις. Δεδομένα, ο Πολωνός φορ δεσμεύεται με συμβόλαιο. Συνεπώς εάν ο ίδιος θέλει να αποχωρήσει θα πρέπει να φέρει μία ικανοποιητική πρόταση στην Ομόνοια. Η πολιτική άλλωστε των πρασίνων δεν αλλάζει εδώ και αρκετά χρόνια. Θυμίζουμε πως ο Στεπίνσκι συνδέθηκε ουκ ολίγες φορές με ενδιαφέρον ομάδων της πατρίδας του. Σε αυτό το σημείο να τονίσουμε πως η μεταγραφική περίοδος ολοκληρώνεται μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου, ενώ στη συνέχεια υπάρχουν τα ανοιχτά παράθυρα των δανεικών (εντός Κύπρου) και των ανέργων. Πάντως στην Ομόνοια θα πρέπει να είναι έτοιμοι για παν ενδεχόμενο. Ειδικά στο σενάριο να αποχωρήσει ο Πολωνός. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως το τριφύλλι θα προχωρήσει σε άλλη μία μεταγραφή, ανεξάρτητα με τον Στεπίνσκι.