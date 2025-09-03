ΒΙΝΤΕΟ με τις πρώτες δηλώσεις του Ανδρέου: «Θαυμάζω την Ομόνοια»
Τις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής της Ομόνοιας παραχώρησε ο Άγγελος Ανδρέου, ο οποίος εντάχθηκε στους πράσινους με τη μορφή δανεισμού από την ΑΕΛ.
Ο 22χρονος ακραίος επιθετικός εξέφρασε τον θαυμασμό του για την Ομόνοια, εξηγώντας πως η ιστορία, το μέγεθος και η δυναμική του συλλόγου έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην απόφασή του.
Οι πρώτες δηλώσεις του Ευάγγελου Ανδρέου 🎙 pic.twitter.com/QOKJmoT5hB— OMONOIA FC (@OMONOIAfootball) September 3, 2025