ΒΙΝΤΕΟ με τις πρώτες δηλώσεις του Ανδρέου: «Θαυμάζω την Ομόνοια»

Τις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής της Ομόνοιας παραχώρησε ο Άγγελος Ανδρέου, ο οποίος εντάχθηκε στους πράσινους με τη μορφή δανεισμού από την ΑΕΛ.

Ο 22χρονος ακραίος επιθετικός εξέφρασε τον θαυμασμό του για την Ομόνοια, εξηγώντας πως η ιστορία, το μέγεθος και η δυναμική του συλλόγου έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην απόφασή του.