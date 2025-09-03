Ανακοίνωσε τον δανεισμό του Ανδρέου η Ομόνοια!

Την απόκτηση του Ευάγγελου Ανδρέου με τη μορφή δανεισμού από την ΑΕΛ ανακοίνωσε και επίσημα η Ομόνοια, επιβεβαιώνοντας τη μετακίνηση που είχε προηγουμένως ανακοινωθεί από την πλευρά της λεμεσιανής ομάδας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Έχουμε καταλήξει σε συμφωνία με την ΑΕΛ για την απόκτηση του 22χρονου ακραίου επιθετικού, Ευάγγελου Ανδρέου, υπό την μορφή δανεισμού για μια αγωνιστική περίοδο.

Ο Ευάγγελος Ανδρέου αναδείχθηκε από την Ακαδημία της ΑΕΛ και πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την ανδρική ομάδα τον Δεκέμβριο του 2021. Στους «γαλαζοκίτρινους» της Λεμεσού κατέγραψε 55 συμμετοχές, επτά γκολ και μία ασίστ, ενώ αγωνίστηκε και στην Ένωση Νέων Παραλιμνίου ως δανεικός για έναν χρόνο, έχοντας 30 εμφανίσεις, τρία γκολ και μια ασίστ. Υπήρξε διεθνής στις μικρές εθνικές ομάδες της Κύπρου. Καλωσορίζουμε τον Ευάγγελο στην οικογένεια της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία».