Η ΑΕΛ έδωσε δανεικό τον Eυάγγελο Ανδρέου στην Ομόνοια!

Ο Πάολο Τραμετσάνι δεν υπολόγιζε τον Eυάγγελο Ανδρέου που επέστρεψε με δανεισμό από την Ένωση.

Ο 22χρονος εξτρέμ ωστόσο θα πάει εκ νέου δανεικός αλλά αυτή τη φορά στην Ομόνοια για έναν χρόνο.

Ο Ανδρέου την περσινή σεζόν με την Ένωση κατέγραψε 30 συμμετοχές εκ των οποίων οι παρουσίες ήταν στο πρωτάθλημα. Σκόραρε τρία γκολ και έδωσε μία ασίστ σε 1705 λεπτά συμμετοχής.

Η ανακοίνωση: «Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΕΛ ανακοινώνει τον δανεισμό του ποδοσφαιριστή Άγγελου Ανδρέου στην Ομόνοια Λευκωσίας μέχρι τον Μάιο του 2026».