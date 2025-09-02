ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έπαιξε ήδη τα μισά λεπτά της περσινής ο Κίτσος!

Άρπαξε από τα... μαλλιά την ευκαιρία ο Ελλαδίτης αριστερός μπακ.

Σε ολόκληρη την περσινή σεζόν ο Φώτης Κίτσος κατέγραψε 1157 λεπτά σε όλες τις διοργανώσεις. Φέτος σε έξι παιχνίδια έφτασε σχεδόν τα μισά (570) και είναι από τους παίκτες που δεν βγήκαν καθόλου αλλαγή. Είναι ολοφάνερο πως κέρδισε την εμπιστοσύνη του Χένινγκ Μπεργκ και ο Ελλαδίτης αριστερός μπακ τον δικαιώνει με το παραπάνω. Κάποιος θα μπορούσε να πει πως ο συμπατριώτης του Γιάννης Αναστασιου δεν τον πίστεψε και εκ του αποτελέσματος για την ώρα, κακώς δεν το έκανε ο άλλοτε σύμβουλος του στρατηγικού σχεδιασμού.

Ο Μπεργκ φυσικά τον γνώριζε από την προηγούμενη του θητεία όμως τότε υπήρχε ο Λέτσιακς στο αριστερό άκρο και άρα… καθόλου χώρος. Επίσης ο Κίτσος πιο νεαρός και με λιγότερες εμπειρίες.

Τώρα δείχνει να πατά γερά στα πόδια του.

Kρίστοφερ

