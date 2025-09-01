ΒΙΝΤΕΟ: Αντρέας Γεωργίου στο TOTAL GREEN: «Βγάζεις την κόκκινη κάρτα απευθείας εδώ»
Ο Αντρέας Γεωργίου αναλύει τις επίμαχες φάσεις της αγωνιστικής στο TOTAL GREEN
Η ενημέρωση και το βίντεο τη Ομόνοιας:
Τι έγινε στη φάση του 38’, ο κανονισμός και η απόφαση που έλαβαν ο διαιτητής κ. Χρυσοβαλάντη Θεουλή και ο VAR κ. Μενέλαου Αντωνίου.
H παρόμοια φάση κατά την περσινή σεζόν στην οποία οι ίδιοι διαιτητές απέβαλαν τον Μάριους Στεπίνσκι.
Το πέναλτι που υπέδειξε ο κ. Θεουλή με την παρέμβαση του VAR και οι άλλες διαιτητικές αποφάσεις στο ΕΘΝΙΚΟΣ – ΟΜΟΝΟΙΑ.
Οι διαιτησίες στα υπόλοιπα παιχνίδια της 2ης αγωνιστικής
Το νέο ένθετο ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ με τον πρώην διεθνή διαιτητή και παρατηρητή ΟΥΕΦΑ, Ανδρέα Γεωργίου.