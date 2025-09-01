ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΒΙΝΤΕΟ: Αντρέας Γεωργίου στο TOTAL GREEN: «Βγάζεις την κόκκινη κάρτα απευθείας εδώ»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

ΒΙΝΤΕΟ: Αντρέας Γεωργίου στο TOTAL GREEN: «Βγάζεις την κόκκινη κάρτα απευθείας εδώ»

Ο Αντρέας Γεωργίου αναλύει τις επίμαχες φάσεις της αγωνιστικής στο TOTAL GREEN

Η ενημέρωση και το βίντεο τη Ομόνοιας:

Τι έγινε στη φάση του 38’, ο κανονισμός και η απόφαση που έλαβαν ο διαιτητής κ. Χρυσοβαλάντη Θεουλή και ο VAR κ. Μενέλαου Αντωνίου.

H παρόμοια φάση κατά την περσινή σεζόν στην οποία οι ίδιοι διαιτητές απέβαλαν τον Μάριους Στεπίνσκι.

Το πέναλτι που υπέδειξε ο κ. Θεουλή με την παρέμβαση του VAR και οι άλλες διαιτητικές αποφάσεις στο ΕΘΝΙΚΟΣ – ΟΜΟΝΟΙΑ.

Οι διαιτησίες στα υπόλοιπα παιχνίδια της 2ης αγωνιστικής

Το νέο ένθετο ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ με τον πρώην διεθνή διαιτητή και παρατηρητή ΟΥΕΦΑ, Ανδρέα Γεωργίου.

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣΑΠΟΕΛΟΜΟΝΟΙΑΑΝΟΡΘΩΣΗΑΕΛΑΠΟΛΛΩΝΑΕΚΑΡΗΣΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣΠΑΦΟΣ FCΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥFREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΑΕΚ: Ανακοίνωσε τον Λεκαβίτσιους

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ανακοίνωσε τον «βράχο» η Άρσεναλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ας... ακούσει το καμπανάκι

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Μεγάλο διπλό «χτύπημα» για Ρεάλ Σοσιεδάδ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σπόρτινγκ: «Ο Παναθηναϊκός το δικαίωμα προτίμησης για Φώτη - Στα 100 εκατ. η ρήτρα του»

Ελλάδα

|

Category image

Απέρριψε την Μίλαν και πάει Ίντερ ο Ακάντζι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στη Φενέρ ο Ασένσιο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αυτός είναι ο νέος προορισμός στην καριέρα του Σπόραρ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Αντρέας Γεωργίου στο TOTAL GREEN: «Βγάζεις την κόκκινη κάρτα απευθείας εδώ»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Στην Νυρεμβέργη ο Μαρχίεφ!

ΑΡΗΣ

|

Category image

Δεν προχωρά του Τιμούρ στην Ανόρθωση!

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Γιοβάνοβιτς: «Στόχος να πάμε στο Μουντιάλ - Να έχουμε όμορφα βράδια με Λευκορωσία και Δανία»

Ελλάδα

|

Category image

Ανακοίνωσε νέο χορηγό η ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

Χωρίς προβλήματα η πρώτη της Εθνικής

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Ανακοίνωσε Γκονζάλεθ η ΑΕΚ!

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη