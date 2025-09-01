Τo ροτέισιον που δεν βγήκε και η κατάσταση που δεν είναι άγνωστη για το Μπεργκ

Η Ομόνοια παρουσιάστηκε αδιάβαστη στην πρεμιέρια της Cyprus League by Stoiximan γνωρίζοντας την ήττα από τον Εθνικό στο Δασάκι (2-1), σε ένα γήπεδο που δυσκολεύεται σχεδόν κάθε χρόνο.

Ο Χένινγκ Μπεργκ επέλεξε να κάνει ροτέισιον στην ενδεκάδα για να ξεκουράσει αρκετούς βασικούς, οι οποίοι είναι αλήθεια ότι ίδρωσαν αρκετά την περασμένη Πέμπτη για να σφραγίσουν την πρόκριση στη League Phase του Conference League.

Οι πράσινοι ήταν μακριά από τον καλό τους εαυτό, χωρίς συνοχή και οργάνωση, πληρώνοντας ταυτόχρονα και τις αμυντικές τους αδυναμίες.

Βέβαια, μία ήττα στην πρεμιέρα δεν είναι το τέλος του κόσμου. Αυτό που έχει σημασία είναι να κάνει πράξει ο Μπεργκ αυτό που είπε στη συνέντευξη Τύπου μετά το τέλος της αναμέτρησης: «Δεν είμαστε στο επίπεδο να παίζουμε κάθε τρεις μέρες όμως θα δουλέψουμε γι’ αυτό».

Και πρέπει να το υλοποιήσει γιατί αυτή η κατάσταση θα συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι τον Δεκέμβριο, με την Ομόνοια να δίνει κάθε τρεις – τέσσερις μέρες αγώνα. Ο Νορβηγός προπονητής καλείται να διαχειριστεί κατάλληλα το ρόστερ του και με σωστό ροτέισιον να παρουσιάζει ανανεωμένη την ομάδα.

Από τη στιγμή που η Ομόνοια στόχευε από την αρχή της χρονιάς σε διάκριση τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στην Ευρώπη, οφείλει να βρει τις λύσεις για να ανταποκρθεί και στις δύο διοργανώσεις. Δεν ήταν κάτι άγνωστο δηλαδή για τους ιθύνοντες των πρασίνων αυτό, ούτε βέβαια για τον Χένινγκ Μπεργκ .

Μπορεί, λοιπόν, να χάθηκε το παιχνίδι στην πρώτη αγωνιστική, αλλά το σημαντικό είναι πώς θα διαχειριστούν οι πράσινοι τη συνέχεια και συγκεκριμένα τα συνεχόμενα παιχνίδια σε Κύπρο και Ευρώπη.