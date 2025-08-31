Μπεργκ: «Θα πρέπει να δουλέψουμε για να βελτιώσουμε πολλά»
Διαβάστε όσα είπε ο Χένινγκ Μπεργκ μετά το τέλος του αγώνα με τον Εθνικό και την ήττα της Ομόνοιας με 2-1 στο Δασάκι...
«Είμαστε απογοητευμένοι με το αποτέλεσμα. Πληρώσαμε το τίμημα από το παιχνίδι της Πέμπτης και την εξέλιξη που πήρε το παιχνίδι. Δώσαμε έμφαση στα Ευρωπαϊκά και δεν είχαμε τους ποδοσφαιριστές μας στο 100%. Θα πρέπει να δουλέψουμε να βελτιώσουμε πολλά. Έρχεται η διακοπη και θα δουλέψουμε. Δεν είμαστε στο επίπεδο να παίζουμε κάθε τρεις μέρες όμως θα δουλέψουμε για αυτό»