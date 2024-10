ΒΙΝΤΕΟ: Ο Φαμπιάνο τα κάνει να φαίνονται τόσο εύκολα!

Η Ομόνοια γύρισε τον χρόνο πίσω και ανάρτησε βίντεο στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης της με τον Φαμπιάνο να αποκρουει σουτ του Μιραλά στο παιχνίδι ΑΕΛ - Ομόνοια. «Fabi makes it look so easy», γράφει η Ομόνοια.

Είναι γεγονός, αυτός ο τρομερός τερματοφύλακας, όλα τα κάνει να φαίνονται τόσο εύκολα!