Ισχυρό σοκ με Μπέζους στην Ομόνοια - Πόσο θα μείνει εκτός

Χειρότερα δεν θα μπορούσαν να είναι τα νεότερα στην Ομόνοια σε σχέση με τον τραυματισμό του Ρομάν Μπέζους.

Ο Ουκρανός μεσοεπιθετικός, ο οποίος τραυματίστηκε στο ξεκίνημα του ντέρμπι με την Ανόρθωση και ήταν δεδομένο πως θα έχανε τα δύο επόμενα παιχνίδια με Άρη και ΑΕΚ, υπέστη εντέλει πολύ σοβαρότερη ζημιά και συγκεκριμένα πλήρη ρήξη αχίλλειου τένοντα.

Όπως ενημέρωσαν οι πράσινοι ο Μπέζους θα παραμείνει εκτός δράσης για περίπου έξι μήνες.

Το πλήγμα είναι τεράστιο για την Ομόνοια καθώς χάνει έναν από τους κορυφαίους παίχτες της στο πιο κρίσιμο σημείο της σεζόν, με την ομάδα να διεκδικεί τόσο το πρωτάθλημα, όσο και το κύπελλο.

Ο Ουκρανός όπως γίνεται αντιληπτό θα χάσει και την καλοκαιρινή προετοιμασία της ομάδας και θα επιστρέψει στη δράση, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, στο δεύτερο μισό του Φθινοπώρου.

Θυμίζουμε πως σύμφωνα με πληροφορίες το προηγούμενο διάστημα, το συμβόλαιό του, το οποίο έληγε φέτος, φέρεται να έχει ανανεωθεί αυτόματα λόγω επίτευξης του ορίου συμμετοχών.

