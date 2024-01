Sky Sports: «Ιατρικά για την Χέρενφεν την Τρίτη ο Λοΐζου και χωρίς οψιόν»

Την ώρα που από την Ομόνοια σημείωσαν πως το θέμα Λοΐζου παραμένει ανοικτό και με δύο ομάδες να έχουν εκφράσει σοβαρό ενδιαφέρον για την απόκτηση του, ο ποδοσφαιριστής έμεινε εκτός αποστολής του αγώνα με την Πάφο.

Η Χέρενφεν παραμένει το φαβορί για την απόκτηση του νεαρού άσου των πρασίνων και το νεότερο που προκύπτει κάνει λόγο για ταξίδι του Λοΐζου στην Ολλανδία προκειμένου να περάσει από ιατρικά.

Συγκεκριμένα, το Skysports σημειώνει στο Transfer Centre LIVE του πως ο ποδοσφαιριστής ταξιδεύει αύριο Τρίτη 30/1 για την Ολλανδία προκειμένου να περάσει από ιατρικά. Μάλιστα προσθέτει πως η συμφωνία προνοεί δανεισμό χωρίς οψιόν αγοράς! Κάτι το οποίο έρχεται σε αντίθεση με τα όσα γράφτηκαν το προηγούμενο διάστημα και έκαναν λόγο για ένα ποσό κοντά στα 2 εκ. ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση και από την στιγμή που στην Ομόνοια δεν έχουν τοποθετηθεί εκ νέου για το όλο ζήτημα, αυτό παραμένει ανοικτό...

Δείτε την ανάρτηση:

UPDATE: Heerenveen are set to sign Omonia Nicosia winger Loizos Loizou on loan for the rest of the season.



It's understood the deal does not include an option to buy.



He’s due for a medical tomorrow.



Plymouth, West Brom, Basel, Anderlecht and clubs in Italy were all keen. https://t.co/BfkUM3jfGu pic.twitter.com/ya88qKztyx