Φαμπρίτσιο Ρομάνο: «Συμφωνία για Λοΐζου»

Ανάρτηση από τον Ιταλό ρεπόρτερ και... ειδικό σε θέματα μεταγραφών.

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο σημειώνει πως η Ολλανδική Χέρενφεν συμφώνησε με την Ομόνοια για την απόκτηση του Λοΐζου.

Όπως σημειώνει, οι Ολλανδοί θα αποκτήσουν με την μορφή δανεισμού τον παίκτη από το τριφύλλι κερδίζοντας την μάχη με Βελγικές και Ιταλικές ομάδες που πάλεψαν για την απόκτηση του.

Δείτε πιο κάτω:

🔵🇳🇱 Heerenveen are now closing in on deal to sign 2003 born talent Loizos Loizou from Omonia.

🇨🇾 Agreement reached on loan move, ahead of Italian and Belgian clubs. pic.twitter.com/4Q0Atea64m