Επανήλθαν οι Ολλανδοί με οψιόν 1,7 εκ. για Λοΐζου!

Νέα ανάρτηση για ενδιαφέρον της SC Heerenveen για τον Λοΐζου!

Όπως σημειώνει σε ανάρτηση του ο δημοσιογράφος, Ekrem Konur, η Heerenveen επανήλθε με νέα πρόταση στην Ομόνοια για τον νεαρό διεθνή, σημειώνοντας πως η προσφορά των Ολλανδών προνοεί δανεισμό του ποδοσφαιριστή με οψιόν αγοράς του το καλοκαίρι η οποία θα ανέρχεται στα 1,7 εκ. ευρώ!

Παράλληλα προσθέτει πως η επιθυμία του παίκτη είναι όπως πραγματοποιηθεί η μεταγραφή.

💣❗ 🇨🇾 ❗SC Heerenveen have increased their offer to Omonia Nicosia for Loizos Loizou to €1.7 million.

◼️The Cypriot winger wants to transfer to the Eredivisie club. https://t.co/PJPr605BAH pic.twitter.com/6GHt7mUaVl