Χαμός με Λοΐζου - Τώρα, Ιταλία και Βασιλεία

Ήταν να μην δει το φως της δημοσιότητας το πρώτο ρεπορτάζ…

Όλα ξεκίνησαν με μία ανάρτηση για ενδιαφέρον της Χέρενφεν για τον Λοΐζου για να ακολουθήσει το ρεπορτάζ που εμπλέκει και την αγγλική Πλίμουθ στην μάχη για την απόκτηση του.

Το τελευταίο νέο αφορά νέα ανάρτηση, από τον Anthony Joseph, δημοσιογράφο του Skysports o οποίος αφού επιβεβαιώνει τα προηγούμενα δύο, συμπληρώνει πως τόσο ιταλικές ομάδες, όσο και η Βασιλεία έχουν στην λίστα τους τον άσο της Ομόνοιας.

Το μόνο σίγουρο πως με τόσο… καπνό, αποκλείεται να μην υπάρχει φωτιά…

Plymouth Argyle are interested in Omonia Nicosia winger Loizos Loizou.



It’s understood they're exploring the possibility of a loan deal, with an option to buy, for the 20yo in this window.



Heerenveen, Basel & clubs in Italy also monitoring the Cyprus international’s situation. pic.twitter.com/Ce5TrOFcZa