Και η Πλίμουθ για Λοΐζου!

Άλλο ένα δημοσίευμα που εμπλέκει τον Λοΐζο Λοΐζου στην μεταγραφική περίοδο!

Αυτή την φορά, το footballtransfers αναφέρει πως ο νεαρός άσος της Ομόνοιας είναι στο στόχαστρο της Αγγλικής Πλίμουθ (Championship) η οποία θέλει να αποκτήσει τον ποδοσφαιριστή με την μορφή δανεισμού τώρα έχοντας οψιόν αγοράς το καλοκαίρι.

Θυμίζουμε ότι ενδιαφέρον για τον Λοΐζου υπάρχει και από την Ολλανδική Χέρενφεν .

Με τα δημοσιεύματα ολοένα να πληθαίνουν, οι της Ομόνοιας θα πρέπει να περιμένουν εξελίξεις το επόμενο διάστημα.

