Ολλανδοί για Λοΐζου

Δημοσίευμα στην Ολλανδία κάνει λόγο για ενδιαφέρον της Χέρενφεν για τον νεαρό διεθνή της Ομόνοιας.

Σύμφωνα λοιπόν με το εν λόγω δημοσίευμα η ολλανδική ομάδα έχει βάλει στο στόχαστρο της τον Λοΐζο Λοΐζου εκφράζοντας την πρόθεση της να αποκτήσει τον ποδοσφαιριστή με την μορφή δανεισμού.

Πάντως δεν είναι η πρώτη φορά που ξένα ρεπορτάζ αναφέρονται στον ποδοσφαιριστή της Ομόνοιας. Αυτό που μένει να δούμε είναι αν προκύψει και επίσημη πρόταση προς τους πράσινους.

💣💥❗🇨🇾❗SC Heerenveen are interested in signing Omonia Nicosia's 20-year-old winger Loizos Loizou on loan. pic.twitter.com/5YJknjl9kX