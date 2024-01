Αμού μετά το ντεμπούτο: «Ευχαριστώ για την υποστήριξη - Κλείσαμε τη διαφορά»

Στο ντεμπούτο του με τη φανέλα της Ομόνοιας αναφέρεται ο Ακινκούνμι Αμού με ανάρτησή του στα social media.

Ο Νιγηριανός επιθετικός κατέγραψε την πρώτη του συμμετοχή με το τριφύλλι αγωνιζόμενος ως αλλαγή στο ντέρμπι με την ΑΕΛ στο ΓΣΠ στο οποίο η ομάδα του επικράτησε με 3-1 και προχώρησε στην πιο κάτω ανάρτηση:

«Ντεμπούτο ☘ Το πρώτο μου παιχνίδι με την Ομόνοια και είμαι ενθουσιασμένος που έχω επιστρέψει από τον τραυματισμό μου. Θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση, τους προπονητές, τους συμπαίχτες μου και το υποστηρικτικό προσωπικό για την υποστήριξή τους από τότε που ήρθα στην ομάδα και κατά τη διάρκεια της περιόδου αποθεραπείας μου. Εντός έδρας νίκη και κλείσαμε τη διαφορά 🔝»

DEBUT☘. My first game for @OMONOIAfootball and I'm excited to return from injury. I want to thank the management, coaches, teammates, and backroom for their support since I joined the club and during my recovery period. Home win and we closed the gap 🔝 pic.twitter.com/FkjaGeOypk