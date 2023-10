Απολογήθηκε στους Νιγηριανούς για μια ανάρτησή του ο Ουζόχο

Μια ανάρτηση του Φράνσις Ουζόχο στο Snapchat μετά τη βαριά κριτική που δέχθηκε για λάθη του με τη φανέλα της εθνικής του ομάδας, φαίνεται πως προκάλεσε αντιδράσεις στη Νιγηρία.

Ο τερματοφύλακας της Ομόνοιας δημοσιεύοντας μια φωτογραφία του είχε γράψει «if easy, go do am, make oyibo man sign you», κάτι που, σύμφωνα με όσα εντοπίσαμε, σημαίνει σε ελεύθερη μετάφραση: «αν είναι εύκολο κάνε το εσύ και κάνε κάποιον Ευρωπαίο να σε υπογράψει».

Σε νεότερη ανάρτησή του στα social media ο Ουζόχο απολογείται για την εν λόγω ανάρτησή του σημειώνοντας πως δεν ήταν η πρέπουσα συμπεριφορά και τονίζοντας πως ήταν αποτέλεσμα εκνευρισμού του για τις πράξεις ορισμένων ατόμων του κύκλου του.

Διαβάστε όσα έγραψε:

«Έχω αντιληφθεί πως το πρόσφατο μου Snapchat δεν ήταν η καλύτερη συμπεριφορά απέναντι σε εσάς του πιστούς υποστηρικτές μου. Απολογούμαι για αυτό καθώς δεν ήταν πρόθεσή μου να συμπεριφερθώ με τέτοιον τρόπο στους οπαδούς οι οποίοι με υποστηρίζουν και μου δίνουν κίνητρο καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας μου. Οι πράξεις μου ήταν αποτέλεσμα εκνευρισμού που προέκυψε από ενέργειες κάποιων στον κύκλο μου (δεν θα αποκαλύψω ποιων για τώρα). Το να αποδέχομαι την κριτική είναι μέρος της δουλειάς μου και είναι ευπρόσδεκτη από τα άτομα που με στηρίζουν. Αποδέχομαι την κριτική σας με τον μεγαλύτερο σεβασμό και με την κατανόηση πως το μόνο που θέλετε είναι να τα πηγαίνω καλύτερα. Θέλω να ξέρετε όλοι ότι συνεχίζω να μεγαλώνω καθημερινά ως άτομο και ως επαγγελματίας και είστε όλοι ζωτικό μέρος αυτού και της επιτυχίας μου. Οι πράξεις μου έχουν στόχο να το αντανακλούν αυτό και έτσι θα συνεχίζω να πράττω».