Έτοιμη να ανακοινώσει την απόκτηση του Ακινκούνμι Άμο φέρεται να είναι η Ομόνοια.

Μετά τους Σουηδούς οι οποίοι έγραφαν προχθές (11/3) πως το τριφύλλι συμφώνησε οριστικά με την Κοπεγχάγη για τον 21χρονο Νιγηριανό επιθετικό και πως θα ανακοινωθεί εντός των ημερών, αυτή τη φορά δημοσίευμα από την πατρίδα του υποστηρίζει πως ήδη έπεσαν και οι υπογραφές.

«Λίγα λεπτά προηγουμένως υπέγραψε στην Ομόνοια» αναφέρει tweet της κορυφαίας (όπως η ίδια υποστηρίζει) σελίδας της Νιγηρίας σε θέματα μεταγραφών, All Nigeria Soccer.

Πλέον μένει να δούμε κατά πόσο η εν λόγω πληροφορία επιβεβαιωθεί επισήμως με ανακοίνωση της Ομόνοιας τις προσεχείς ώρες.

Announcement imminent: 2019 Golden Eaglets star Akinkunmi Amoo signed a deal with Cypriot First Division club Omonia Nicosia few minutes ago.