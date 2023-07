Οι φόβοι... επιβεβαιώθηκαν για Εράκοβιτς

Εκτός για 6-8 μήνες ο Μαυροβούνιος

Τελικά το χειρότερο σενάριο επιβεβαιώθηκε για τον Νόβιτσα Εράκοβιτς.

Ο Μαυροβούνιος υπέστη ρήξη χιαστώνκατά τη διάρκεια του χθεσινού φιλικού αγώνα των πρασίνων με την Τρενσίν.

Αναμένεται ότι θα μείνει εκτός για 6-8 μήνες, με το «τριφύλλι» να είναι αναγκασμένο να αποκτήσει ποδοσφαιριστή στον χώρο της μεσαίας γραμμής.

Αναλυτικά:

Novica, best wishes for a speedy recovery. Unlucky, but you are strong and you will be back stronger!