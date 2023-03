Υποψήφιος για κορυφαίος της χρονιάς ο Ουζόχο

Yποψήφιος για κορυφαίος τερματοφύλακας της χρονιάς στην Νιγηρία, είναι ο Φράνσις Ουζόχο Ομόνοιας. Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της πατρίδας του, αναφέρει ότι ο πορτιέρε των πρασίνων διεκδικεί το βραβείο «Κορυφαίος Νιγηριανός Τερματοφύλακας».

Μαζί του υποψήφιοι είναι επίσης διεκδιεκί οι Βίκτορ Σοσίμα (Ρίβερς Γιουνάιτεντ) και ο Αντεμπάγιο Αντελεγιέ (Χάποελ Ιερουσαλήμ).

Αύριο θα γίνει γνωστό αν ο τερματοφύλακας της Ομόνοιας κερδίσει το εν λόγω βραβείο.

For the Goalkeeper of the year award, Sochima Victor is join by Francis Uzoho (AC Omonoia Nicosia FC) and Adebayo Adeleye (Hapoel Jerusalem FC) pic.twitter.com/OyMfBBIUlv