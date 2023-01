Οι δύο ομάδες που «φλερτάρουν» με Ουζόχο

Ο Φράνσις Ουζόχο βρίσκεται στο στόχαστρο ομάδων από το εξωτερικό και σύμφωνα με μέσα της Νιγηρίας έγιναν επαφές με ομάδα της πρώτης Κατηγορίας της Γαλλίας, με την Ομόνοια όμως να μην επικυρώνει αυτές τις πληροφορίες.

Τα τελευταία δημοσιεύματα κάνουν λόγο και για ενδιαφέρον από ομάδα του MLS.

Ο δημοσιογράφος Λούκα Μπεντόνι, της γνωστής ιστοσελίδας gianlucadimarzio.com που ειδικεύεται σε αποκαλυπτικά ρεπορτάζ που αφορούν μετεγγραφές, αποκάλυψε τις δύο ομάδες που θέλουν τον Νιγηριανό διεθνή τερματοφύλακα των πρασίνων.

Η ομάδα του MLS είναι η Κολοράντο Ράπιτς, ενώ επαφές έκανε και η γαλλική Τουλούζ. Θυμίζουμε πως το προ ημερών δημοσίευμα στη Νιγηρία είχε κάνει λόγο για πρόταση των Γάλλων που ενδέχεται να φθάσει τα 2.000.000 ευρώ.

Excl. Understand MLS side, Colorado Rapids are interested in Omonia's GK, Francis Uzoho. #MLS



First talks are taking place - Toulouse [Ligue 1] asked info too. #Toulouse #transfers pic.twitter.com/7WFMmUAIFl