Στον Ολυμπιακό με δανεισμό ο Λουκουμπάρ

Ανακοίνωση από τον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός Λευκωσίας ενισχύει την αμυντική του γραμμή με τον 20χρονο Σενεγαλέζο Αμπουμπακάρ Λουκουμπάρ, ο οποίος έρχεται με τη μορφή δανεισμού από τον Άρη Λεμεσού για την τρέχουσα σεζόν.

«Ο Ολυμπιακός Λευκωσίας ανακοινώνει τη σύναψη συμφωνίας με την ομάδα του Άρη Λεμεσού για τον δανεισμό του νεαρού ποδοσφαιριστή Aboubacar Loucoubar για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

Ο 20χρονος Σενεγαλέζος με ύψος 1,93 μ., μπορεί να αγωνιστεί στο κέντρο της άμυνας αλλά και στο αριστερό άκρο, ενισχύοντας σημαντικά τα μετόπισθεν της ομάδας μας.

Καλωσορίζουμε θερμά τον Aboubacar Loucoubar στη μεγάλη οικογένεια του Ολυμπιακού Λευκωσίας και του ευχόμαστε Υγεία, Δύναμη και πολλές Επιτυχίες με την ιστορική μαυροπράσινη φανέλα!»

