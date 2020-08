Οι Τίμπεργουλβς το Νο1 στα ντραφτ, άτυχοι οι Νικς (VID)

Με τα πλέι οφ να είναι σε εξέλιξη, το ΝΒΑ έκανε και την κλήρωση για τη σειρά του φετινού ντραφτ, με τις ομάδες να παίρνουν θέση και ποσοστά ανάλογα με την περσινή τους κατάταξη.

Οι πιο τυχεροί ήταν οι Τίμπεργουλβς, που είναι η ομάδα που θα έχει το Νο1 για τη φετινή σεζόν, ενώ στο Νο2 θα είναι οι Ουόριορς, που έχουν την ευκαιρία να κάνουν κάτι καλό. Στο Νο3 είναι οι Χόρνετς, στο Νο4 οι Μπουλς και στο Νο5 οι Καβαλίερς.

Εκείνοι που στάθηκαν άτυχοι είναι οι Νικς, που ήταν μέσα στις τρεις χειρότερες ομάδες, αλλά η τύχη δεν τους χαμογέλασε και ενώ όλοι περίμεναν το Νο1 βρέθηκαν τελικά στο Νο8! Όπως ήταν λογικό οι «Λύκοι» ενθουσιάστηκαν με το αποτέλεσμα, ενώ δεν έλειψαν και τα πανηγύρια!

YOU ABSOLUTELY LOVE TO SEE IT

🐺🐺🐺🐺🐺🐺🐺🐺🐺🐺🐺🐺🐺🐺🐺🐺 pic.twitter.com/xG41jQLCiW

— Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) August 21, 2020