Οι νικητές των Α´ Δημοσιογραφικών Βραβείων της ΕΑΚ!

Στους νικητές των επτά κατηγοριών των Α´ Δημοσιογραφικών Βραβείων κατέληξε η κριτική επιτροπή της ΕΑΚ, μετά από συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2020.

Η τελετή απονομής των Α´ Δημοσιογραφικών Βραβείων της ΕΑΚ θα διεξαχθεί την Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2020, στις 19:30 στο Ολυμπιακό Μέγαρο (live streaming από τα social media της ΕΑΚ) και τα παρουσιάζει η Τράπεζα Κύπρου.

Υποβλήθηκαν 43 συμμετοχές, αριθμός ιδιαίτερα ικανοποιητικός για την πρώτη έκδοση των Βραβείων, όλες τους αξιόλογες και ενδιαφέρουσες. Η κριτική επιτροπή αποφάσισε ότι οι επτά πιο κάτω συμμετοχές θα τιμηθούν στις 6 Οκτωβρίου ως οι κορυφαίες στις κατηγορίες τους:

«ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ»

Νικητής: Σάκης Σαββίδης

Για τη φωτογραφία όπου ο διαιτητής Λεόντιος Τράττος δείχνει κίτρινη κάρτα σε ποδοσφαιριστή της ΕΝΠ.

«ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΠΟΡ»

Νικητής: Ανδρέας Ιακώβου

Για τη φωτογραφία με τίτλο «Οι Άνθρωποι πίσω απο τους Αθλητές».

«ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ»

Νικητές: Μιχάλης Μιχαηλίδης, Ανδρέας Κάτσιης (δημοσιογράφοι),

Θεοδώρα Ιακώβου (φωτογράφος)

Για τη συνέντευξη στο city.com.cy της Ολυμπιονίκη Άντρης Ελευθερίου, της συζύγου της Dyana και της κόρης της τους, Μαρία.

«ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ»

Νικητής: Χάρης Μιλτιάδους

Για το θέμα που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Πολίτης» με τίτλο «Το μονάκριβο φυλακτό στην άκρη του κόσμου: Το Ποδόσφαιρο».

«WEB TV»

Νικητής: Πάνος Λάρκος

Για την εκπομπή του για το LarnakaSports.com με τίτλο «Interview On The Go με συνέντευξη στο αυτοκίνητο, με τον δήμαρχο Λάρνακας Αντρέα Βύρα».

«ΑΦΙΕΡΩΜΑ»

Νικήτρια: Άντρη Κασάπη

Για την εκπομπή-αφιέρωμα στο ΡΙΚ με τη συνέντευξη του προπονητή του Πανεπιστημίου της Τζόρτζια των ΗΠΑ Πέτρου Κυπριανού.

«ΕΡΕΥΝΑ»

Νικητής: Κώστας Πραξιτέλους

Για την έρευνά του με τίτλο «Ο Αθλητισμός στην Κύπρο το 1955-1959».

Συγχαρητήρια στους νικητές!

Εισερχόμενοι στην τελική ευθεία πριν από την εκδήλωση, ο πρόεδρος της ΕΑΚ κ. Ηρόδοτος Μιλτιάδους σχολίασε: «Πρώτα απ’ όλα, να συγχαρώ εκ μέρους της ΕΑΚ τους εννέα νικητές των επτά κατηγοριών. Πολλά συγχαρητήρια οφείλουμε να δώσουμε σε όλους όσοι συμμετείχαν στα Βραβεία, αφού, ως Δ.Σ., είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς για το υψηλό επίπεδο των συμμετοχών. Ευχαριστούμε θερμά και την κριτική επιτροπή για τις ώρες που ξόδεψε για εξέταση των θεμάτων και την ανάδειξη των νικητών. Η ΕΑΚ ετοιμάζει μια όμορφη εκδήλωση στις 6 Οκτωβρίου, η οποία θέλουμε να αγκαλιαστεί από τους δημοσιογράφους».

Τα στοιχεία των Βραβείων

Σκοπός των Δημοσιογραφικών Βραβείων της ΕΑΚ είναι η ανάδειξη της αξιόλογης εργασίας που γίνεται από τους δημοσιογράφους του αθλητικού ρεπορτάζ και η δημιουργία επιπλέον κινήτρων για τους συναδέλφους για περαιτέρω αναβάθμιση της εργασίας τους.

Τα Α´ Δημοσιογραφικά Βραβεία παρουσιάζει η Τράπεζα Κύπρου. Χορηγός των Βραβείων είναι ο Μέγας Χορηγός της ΕΑΚ, η ΟΠΑΠ Κύπρου. Υποστηρικτές είναι οι Χρυσοί Χορηγοί της ΕΑΚ, η Cytavision και η UNICARS. Τα έπαθλα είναι προσφορά της εταιρείας Hercules.

H κριτική επιτροπή των Α´ Δημοσιογραφικών Βραβείων αποτελείται από άτομα εγνωσμένου κύρους της κυπριακής κοινωνίας, από τους χώρους της δημοσιογραφίας, των επιστημών και του αθλητισμού. Πρόκειται για τους Καθ. Νίκο Καρτακούλλη (Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Λευκωσίας), Σάββα Κοσιάρη (πρώην Πρόεδρος ΕΑΚ), Χριστίνα Λοΐζου (Επικεφαλής του Γραφείου του Προέδρου του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Λευκωσίας), Καθ. Πάνο Ραζή (Καθηγητής Φυσικής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου / Μέλος της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας Κύπρου), Άντρη Σιάλου (Olympian), Λουκή Τερεζόπουλο (πρώην Αντιπρόεδρος ΕΑΚ / Δημοσιογράφος), Κάλλη Χατζηιωσήφ (Σύμβουλος Υπουργού Παιδείας για Θέματα Αθλητισμού), Μάριο Χατζηστυλλή (Ταμίας ΕΑΚ / δημοσιογράφος), Πέτρο Χατζηχριστοδούλου (δημοσιογράφος).

Η ΕΑΚ ιδρύθηκε το 1973 και αποτελεί το θεσμοθετημένο όργανο εκπροσώπησης των δημοσιογράφων του αθλητικού ρεπορτάζ στην Κύπρο. Από το 1974 η ΕΑΚ έχει το προνόμιο να διοργανώνει τη Γιορτή Αρίστων, που αποτελεί τη σημαντικότερη αθλητική τελετή βράβευσης στην Κύπρο και η οποία διοργανώνεται υπό την αιγίδα του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ).