«Όχι» σε Ρόμπι Φάουλερ λόγω ΑΠΟΕΛ;

Νεότερες πληροφορίες βγαίνουν μετά το tweet δημοσιογράφου της Sun για ενδιαφέρον του ΑΠΟΕΛ για τον Τζο Γκάρνερ.

Ο 32χρονος Άγγλος επιθετικός της Γουίγκαν φέρεται να είναι τόσο στο στόχαστρο του Μικ Μακάρθι, όσο και σε αυτό της East Bengal και νεότερο tweet αναφέρει πως ο ποδοσφαιριστής έχει απαντήσει αρνητικά στην ινδική ομάδα καθώς αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στο νησί μας.

Μάλιστα σημειώνεται πως ο ΑΠΟΕΛ δίνει 2,5 φορές μεγαλύτερο συμβόλαιο στον Γκάρνερ σε σχέση με αυτό που του προσέφερε η East Bengal, προπονητής της οποίας είναι ο Ρόμπι Φάουλερ.

«Ο Τζο Γκάρνερ, ο Άγγλος επιθετικός που αναμενόταν να ενταχθεί στην East Bengal τον Ιανουάριο, έχει αρπαχθεί από τον κυπριακό ΑΠΟΕΛ. Η προσφορά που έκαναν λέγεται πως είναι 2,5 φορές μεγαλύτερη από αυτήν της East Bengal. Τεράστιο κτύπημα».

Joe Garner, the English striker who was supposed to join East Bengal in January, has been snapped by top Cyprus side Apoel FC. The offer which they have made is said to be 2.5 times higher than what East Bengal have offered. Huge blow 🤯#chhilamachithakbo #JoyEastBengal pic.twitter.com/ZczZR8fsDk

— All India Football (@AllIndiaFtbl) November 30, 2020