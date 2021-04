Ο Σέχου για την επιστροφή του στην έδρα της Ανόρθωσης

Στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» επιστρέφει ο Σέχου, αυτή τη φορά ως αντίπαλος της Ανόρθωσης στο ερχόμενο παιχνίδι της Ομόνοιας απέναντι στην ομάδα της Αμμοχώστου.

Ο Νιγηριανός αγωνίστηκε ξανά κόντρα στους κυανόλευκους, όχι όμως στην έδρα της πρώην του ομάδας.

Σε ανάρτησή του αναφέρεται σε αυτή του την επιστροφή στο γήπεδο της Ανόρθωσης.

«Εκτός έδρας αγώνας αυτή τη βδομάδα στην έδρα της Ανόρθωσης. Ανυπομονώ να επιστρέψω στην πόλη και να ζήσω μια διαφορετική εμπειρία. Οι τρεις πόντοι είναι ο στόχος μας» αναφέρει στο ποστάρισμά του.

Away game this weekend at @anorthosisfc. I can’t wait to return to the City and experience a different moment. Three points, our target 👍 pic.twitter.com/3sRS4MLQKb

— Shehu Abdullahi (@OfficialShehu) April 15, 2021