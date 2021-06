O Σάρι «σβήνει» τον Μουρίνιο με τον καπνό του! – ΦΩΤΟ

Οι οπαδοί της Λάτσιο με την πρόσληψη του Μαουρίσιο Σάρι θέλησαν να πικάρουν αυτούς της Ρόμα και κατέστρεψαν ένα γκράφιτι για τον Πορτογάλο…

Σε δρόμο της Ρώμης είχε δημιουργηθεί μια τοιχογραφία που απεικόνιζε τον Ζοσέ Μουρίνιο πάνω σε μια χαρακτηριστική βέσπα, με τον πρώην κόουτς της Τότεναμ να φτάνει στην Αιώνια πόλη με… ιταλικό στυλ για να κατακτήσει τίτλους.

Οι φίλοι της Λάτσιο κατέστρεψαν το γκράφιτι, όμως, έβαλαν τον Μαουρίσιο Σάρι να φυσάει τον καπνό από το τσιγάρο του για να… σβήσει τον αντίζηλό του, στον πάγκο της μισητής συμπολίτσσσας.

The mural of Jose Mourinho in Rome has been vandalised – with Maurizio Sarri now blowing smoke in his face 🚬👀 pic.twitter.com/0Rfk3NslSv

