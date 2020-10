Ο Ντε Βινσέντι θέλησε να στείλει μήνυμα – «Δεν είναι αποδεκτά…»

Μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έστειλε ο Τόμας Ντε Βινσέντι, εκ των αρχηγών του ΑΠΟΕΛ, μετά την ήττα από την Πάφο με 1-0.

Ο Αργεντινός, όπως κι ο Μαρίνος Ουζουνίδης στη συνέντευξη Τύπου, ζητάει συγνώμη από τον κόσμο.

«Νιώθουμε πολύ απογοητευμένοι και ντροπιασμένοι όπως εσείς, πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτός είναι ο ΑΠΟΕΛ και τα αποτελέσματα δεν είναι αποδεκτά. Πιστεύω ότι μιλάω εκ μέρους όλων, όταν ζητάω συγγνώμη και όλοι μαζί θα αλλάξουμε αυτή την εικόνα» έγραψε.

We feel very disappointed and ashamed as u, we have to understand that this is APOEL and this results are not acceptable.. i believe I speak in name of everyone when i say sorry and we will change this image all together..

— Tomás De Vincenti (@TomasDevi) October 18, 2020