ΒΙΝΤΕΟ: Ο Μέσι μιμήθηκε το χέρι του Μαραντόνα στο πρώτο γκολ της Μπαρτσελόνα

H Μπαρτσελόνα υποδέχθηκε την Οσασούνα στο Καμπ Νόου στην σκιά του θανάτου του Ντιέγκο Μαραντόνα. Στο 29ο λεπτό οι Καταλανοί άνοιξαν το σκορ στο 29ο λεπτό με τον Μπρέιθγουεϊτ.

Ο Μέσι βρήκε υπέροχα τον Άλμπα στα αριστερά και εκείνος γύρισε μέσα στην περιοχή. Ο Κοουτίνιο σε πρώτη φάση επιδίωξε να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα αποτυχημένα και ακολούθησαν οι Μπρέιθγουεϊτ με τον Μέσι. Ο Δανός ήταν εκείνος που σκόραρε με τον Μέσι μιμείται κατά κάποιον τρόπο το χέρι του θεού, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να βρει την μπάλα.

Δείτε το γκολ της Μπαρτσελόνα:

Messi nearly with the Hand of God. #Maradona #Messi pic.twitter.com/pgxRyb7hC0

— Alan Tormey (@alt0rm3y) November 29, 2020