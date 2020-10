Ο Μαγκουάιρ… υπερασπίστηκε τον Λαμέλα στην αγκωνιά προς τον Μαρσιάλ – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Χάρι Μαγκουάιρ δεν έκανε καν προσπάθεια να πιέσει τον ρέφερι της πρόσφατης αναμέτρησης της Γιουνάιτεντ με την Τότεναμ για κόκκινη κάρτα στον Λαμέλα μετά την αψιμαχία με τον Μαρσιάλ και μάλιστα φώναζε στον Ράσφορντ ότι δεν ήταν τόσο… βίαιη η δική του κίνηση προς τον Γάλλο!

Ο αρχηγός των «κόκκινων διαβόλων» δεν συμμερίστηκε τις φωνές των συμπαικτών του που ζητούσαν κόκκινη και στον Λαμέλα από τη στιγμή που αποβλήθηκε ο Μαρσιάλ για την προσπάθεια ν’ απωθήσει τον Αργεντινό με την αγκωνιά.

«Δεν είναι το ίδιο, το είδαν στο βίντεο και δεν είναι το ίδιο βίαιο…» φώναξε ο Μαγκουάιρ στον Ράσφορντ που από τη στιγμή που είδε τον ρέφερι να βγάζει κίτρινη στον παίκτη της Τότεναμ άρχισε να λέει: «Πως είναι δυνατόν; Αφού έκανε το ίδιο πράγμα! Το έκανε με τον αγκώνα!».

Video: Captain Harry Maguire doesn’t agree with Marcus that if Martial was given a red card after review, Lamela should receive one too 😳❓

