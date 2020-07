Ο επόμενος σταθμός στην καριέρα του «Τόνι»

View this post on Instagram

🔴 Welcome, Coach Tonys! ⚪ 🤝 Antrenorul cipriot Antonis Constantinides revine în România și se alătură proiectului nostru! În acest sezon va fi antrenorul principal al Dinamo Știința București și își propune să atingă noi obiective alături de echipă! În primul său sezon petrecut în Romania, 2014-2015, la Energia Tg Jiu, a reușit calificarea echipei la Final Four-ul Eurochallenge și clasarea pe locul 3, performanță de remarcat. 💭 Ce spune acesta despre venirea la Dinamo Știința București și despre acest proiect poate fi citit pe pagina de Facebook Dinamo Știința Baschet.