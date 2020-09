Ο Χάμιλτον έκανε τον ταχύτερο γύρο στην ιστορία

Aκόμα μία χρυσή σελίδα στη Formula 1 έγραψε ο Λούις Χάμιλτον. Ο Βρετανός πιλότος της Mercedes κέρδισε την έκτη του φετινή pole position στις κατατακτήριες δοκιμές του γκραν πρι της Μόντσα και σημείωσε, όχι μόνο τον ταχύτερο γύρο πoυ έχει καταγραφεί στην πίστα, αλλά και τον γρηγορότερο σε όλη την ιστορία της Formula 1.

Ο Λούις Χάμιλτον πραγματοποίησε το γύρο του σε 1:18.887 αναπτύσσοντας μέση ταχύτητα 264,362 χιλιομέτρων την ώρα. Το προηγούμενο ρεκόρ της πίστας ανήκε στον Κίμι Ράικονεν, ο οποίος στις κατατακτήριες δοκιμές του 2018, οδηγώντας Ferrari, είχε διανύσει την πίστα σε 1:19.119 με μέση ταχύτητα 263,578 χιλιομέτρων την ώρα.

Δείτε στο βίντεο τον εκπληκτικό γύρο του έξι φορές παγκοσμίου πρωταθλητή:

An average speed of 264.362 kilometres per hour…

Jump aboard for the fastest lap in F1 history! 🔥@LewisHamilton blitzed the Monza track record in Saturday qualifying to take his sixth @pirellisport pole position of 2020 😱#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/ZWNt8ryiZO

— Formula 1 (@F1) September 5, 2020