Όταν ο πανηγυρισμός γίνεται «πρόβλημα»

Κάθε γκολ αποτελεί την κορύφωση των προσπαθειών των ποδοσφαιριστών και οι πανηγυρισμοί τους είναι φυσικό επακόλουθο. Αυτό, όμως, που προκαλεί αρνητική εντύπωση, τόσο στα κυπριακά γήπεδα όσο και σε αυτά του εξωτερικού, είναι όταν ορισμένοι ποδοσφαιριστές επιλέγουν να πανηγυρίσουν μπροστά στην κερκίδα του αντιπάλου. Τέτοιες ενέργειες όχι μόνο μπορούν να πυροδοτήσουν ένταση αλλά στέλνουν και λανθασμένα μηνύματα στους φιλάθλους και ειδικά στη νέα γενιά.

Από τη στιγμή ειδικά που τους βλέπουν χιλιάδες φίλαθλοι, οφείλουν να εμπνέουν και να δείχνουν ποιότητα χαρακτήρα και όχι να στέλνουν λάθος μηνύματα και παραδείγματα. Οι ίδιοι γνωρίζουν ότι η συμπεριφορά τους προκαλεί, γνωρίζουν και τις πιθανές συνέπειες αλλά φαίνεται ότι δεν τους νοιάζει.

Ούτε συνειδητοποιούν ότι οι πραγματικά «μεγάλοι» ποδοσφαιριστές ξέρουν πότε, πού και σε ποιον βαθμό να πανηγυρίζουν. Εκεί ακριβώς αποκαλύπτεται η ποιότητα και η προσωπικότητά τους.

